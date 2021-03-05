Son dakika: Afyonkarahisar'da Afganistan uyruklu kişi hamamda ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Afganistan uyruklu kişi hamamda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Emir Sultan Sokak'taki hamamda geçici olarak kalan Safar Geldi Saberi'yi (22) sabah iş yerine gelen çalışanlar, hareketsiz şekilde yüzüstü yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Saberi'nin cesedi incelemenin ardından otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz