Son dakika: Afyonkarahisar'da Afganistan uyruklu kişi hamamda ölü bulundu
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Son dakika: Afyonkarahisar'da Afganistan uyruklu kişi hamamda ölü bulundu

05.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:16
Son dakika: Afyonkarahisar'da Afganistan uyruklu kişi hamamda ölü bulundu

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Afganistan uyruklu kişi hamamda ölü bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Afganistan uyruklu kişi hamamda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hisar Mahallesi Emir Sultan Sokak'taki hamamda geçici olarak kalan Safar Geldi Saberi'yi (22) sabah iş yerine gelen çalışanlar, hareketsiz şekilde yüzüstü yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Saberi'nin cesedi incelemenin ardından otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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