Son Dakika | Afyonkarahisar'da 23 bina karantinaya alındı
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Son Dakika | Afyonkarahisar'da 23 bina karantinaya alındı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Son Dakika | Afyonkarahisar'da 23 bina karantinaya alındı
22.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:56

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 23 binada Kovid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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