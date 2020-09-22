Son Dakika | Afyonkarahisar'da 23 bina karantinaya alındı
Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
22.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:56
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 23 binada Kovid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz