Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü
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Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi, gelini ve yatakta birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi, gelini ve yatakta birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiğiltepe köyünde yaşayan N.G. (68), gece saatlerinde jandarmayı arayarak gelini ve yatak odasında birlikte yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdüğünü bildirdi.

Eve gelen ekipler, N.G'nin gelini F.G. (34) ile K.Ç'nin (51) yatak odasındaki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede F.G. ile K.Ç'nin tabanca ile öldürüldüğü tespit edildi.

Jandarma ekipleri, N.G'yi gözaltına aldı.

Kocasının çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenilen F.G. ile K.Ç'nin cesetleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü
Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Bir kişi, gelini ve birlikte yakaladığı kişiyi öldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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