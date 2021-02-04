Son dakika... Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)
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Son dakika... Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

04.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:33

Son dakika haberi: MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin El Bab kentinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Suriye El Bab'da şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. 


Son dakika... Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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