Son Dakika | Afyonkahisar'da bir evin bodrum katına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Son Dakika | Afyonkahisar'da bir evin bodrum katına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

18.10.2020 19:55 | Son Güncelleme: 18.10.2020 19:58
Son Dakika | Afyonkahisar'da bir evin bodrum katına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evin bodrum katına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evin bodrum katına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Çakır Mahallesi'nde Özcan Çetinkaya ait evin bodrumuna yılan girdi.

Durumu itfaiyeye bildiren Çetinkaya'nın ihbarı üzerine ekipler, yılanın bodrumun içerisinde bulunan beton ve tuğlaların arasına girdiğini belirledi.

Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yılanı aparat yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak torba içerisine koydu. Küçük yılanın daha sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Ev sahibi Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılana zarar vermemek için Sandıklı Belediyesi itfaiyesine bildirdiğini belirterek, "Evimizin bodrumuna küçük bir yılan girdi. Öldürmek istemedik. İtfaiyemizden yardım istedik, onlar da Allah razı olsun geldi çıkardılar. Biraz uğraştırdı bizi. Betonların ve tuğlaların arasında olduğu için kırarak ulaştık. Yılanı sağ salim çıkardık ve doğaya salınacak. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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