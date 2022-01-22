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Son Dakika | Afyon Belediyespor, Pierre Jackson'ı transfer etti

Son Dakika | Afyon Belediyespor, Pierre Jackson'ı transfer etti
AA / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı.

AFYON (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Pierre Jackson'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, NBA'de Sixers, Dallas, Pistons'ta oynayan, Avrupa'da da Fenerbahçe, Asvel, Maccabi, Panathinaikos, Galatasaray formaları giyen 30 yaşındaki oyun kurucu Pierre Jackson'ın transfer edildiği belirtildi.

AA / Arif Yavuz - Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi, Sigorta, Afyon, Spor, Haber

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