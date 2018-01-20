Afrin'den Kilis'e Ateş Açıldı, Evler Vuruldu

Afrin'deki PYD/PKK'lı teröristlerin bölgeden temizlenmesine yönelik başlatılan Zeyin Dalı operasyonu sonrası, sınır hattında gerilim hat safhaya ulaştı. Afrin'den ateşlenen uçaksavar mermileri Kilis'teki evlere isabet etti.

EVLERDE HASAR OLUŞTU

Teröristlerin gece saatlerinde ateşlediği uçaksavar mermileri, köydeki bazı evlere isabet etti. Evlerde hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine güvenlik güçleri vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıp, mermilerin geldiği bölgeyi ateş altına aldı.