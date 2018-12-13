Son Dakika! Afrin'den Acı Haber Geldi, 1 Askerimiz Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir asker şehit oldu. Taciz atışlarına TSK unsurları tarafından derhal cevap verildi ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı.

TERÖRİSTLER ATEŞ AÇTI

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afrin bölgesinde görevli unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden yapılan taciz atışları neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Yapılan tacize bölgedeki TSK unsurları tarafından derhal cevap verildi ve belirlenen terörist hedefleri yoğun ateş altına alındı. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

TSK, TERÖR HEDEFLERİNİ ATEŞ ALTINA ALDI

Taciz ateşine, TSK unsurları tarafından derhal yanıt verildiği ve belirlenen hedeflerin yoğun ateş altına alındığı da vurgulandı.