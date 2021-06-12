Son dakika! AFRİN'DE YPG/PKK'DEN HASTANEYE SALDIRI: 13 ÖLÜ, 27 YARALI

Son dakika haberleri: HATAY Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de düzenlediği saldırıda, atılan top mermilerinin bir hastaneye isabet etmesiyle 13 sivilin öldüğünü 27 sivilin de yaralandığını açıkladı.

HATAY Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de düzenlediği saldırıda, atılan top mermilerinin bir hastaneye isabet etmesiyle 13 sivilin öldüğünü 27 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden PKKYPG terör örgütü unsurlarınca yapılan Grad Füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Bölümü'ne isabet ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hastanede tedavi görmekte olan 13 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivilin yaralandığı tesbit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır?? denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı