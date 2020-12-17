Son dakika: Afrin'de Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Afrin'de Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açıldı

17.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 17.12.2020 21:42
Son dakika: Afrin'de Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açıldı

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Katar Kalkınma Fonuna bağlı Katar Hayır Kurumunun (Qatar Charity) desteğiyle Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki hastanelerin yükünü hafifletecek kadın doğum ve çocuk hastanesi açılışı gerçekleşti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Katar Kalkınma Fonuna bağlı Katar Hayır Kurumunun (Qatar Charity) desteğiyle Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçesindeki hastanelerin yükünü hafifletecek kadın doğum ve çocuk hastanesi açılışı gerçekleşti.

Suriye'nin kuzeybatısında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezinde Afrin halkının yaralarını saracak Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi sağlık hizmeti vermeye başladı.

Afrin Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Hac Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgi Hastanesi'nde 3 kadın hastalıkları, 3 çocuk hastalıkları uzmanı ve 2 acil doktoru olmak üzere 8 doktorun sağlık hizmeti vereceğini söyledi.

Yenidoğanlarda sıkça rastlanan sarılık hastalığı için hastanede 8 adet kuvöz bulunduğunu ifade eden Hac Hasan, hastanenin 2 ameliyathane ve 17 yatakla donatıldığını belirtti.

Katar Hayır Kurumunun Suriye Temsilcisi Dr. Emjed Tahhan, Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Katar Kalkınma Fonuna bağlı Qatar Charity'nin ortak yürüttüğü sağlık projeleri paketi kapsamında ilk projenin açılışının gerçekleştiğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyinde bu projeden sonra 6 sağlık ocağı açılacağını ifade eden Tahhan, "3 hastaneye de maddi ve lojistik destek verilecek. Hasta sevki ve ambulans programı kapsamında 10 adet ambulans alınacak. Azez ve İdlib'de büyük kapasitede 2 ilaç deposu açılacak." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezi 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Haluk Levent
Spor Neymar Falcao Çağdaş Atan Samet Aybaba Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Milli Ankara Fenerbahçe Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Afrin'de Sevgi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi açıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 21:44:06. #1.15#
title