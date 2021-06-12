Son dakika! Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika haberine göre Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi Hatay Valiliği, Afrin'de PKK/YPG terör örgütü tarafından atılan füze ve top atışlarının hastaneye isabet ettiğini, saldırıda 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 sivil yaralandığını açıkladı.