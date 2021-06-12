Son dakika! Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi
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Son dakika! Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi Hatay Valiliği, Afrin'de PKK/YPG terör örgütü tarafından atılan füze ve top atışlarının hastaneye isabet ettiğini, saldırıda 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 sivil yaralandığını açıkladı.

Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi

HATAY - Hatay Valiliği, Afrin'de PKK/YPG terör örgütü tarafından atılan füze ve top atışlarının hastaneye isabet ettiğini, saldırıda 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 sivil yaralandığını açıkladı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Rejim tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG terör örgütü unsurlarınca Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesinin Acil Bölümüne isabet eden grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi
Son dakika! Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi
Son dakika! Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi
Son dakika! Afrin'de PKK/YPG'nin hastaneye düzenlediği füzeli saldırıda ölü sayısı 13'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan

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