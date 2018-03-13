Afrin'de Hain Tuzak: 10 Askerimiz Yaralandı

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin kırsalına bağlı Kefercenni beldesinde evde yapılan aramalar sırasında EYP'nin infilak edilmesi sonucu 8'i Türk askeri, 2'si ÖSO askeri olmak üzere 10 askerimiz yaralandı.

10 ASKERİMİZ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Afrin ilçesi Kefercenni beldesinde evlerde Türk askerleri ile ÖSO askerlerinin arama yaptığı sırada EYP'nin patlaması sonucu 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri yaralandı.

YARALI ASKERLER TEDAVİ İÇİN KİLİS'E GETİRİLDİ

Yaralı askerleri, olay yerinden hızlı bir şekilde zırhlı araçlarla ile tahliye edilerek Azez üzerinden Kilis'in Önhcüpınar Sınır Kapısı Sıhhı Tahliye noktasına getirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile operasyonu yürüten askeri yetkililer gelerek, doktorlardan bilgi aldılar.