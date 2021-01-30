Son dakika! Afrin'de bombalı terör saldırısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Afrin'de bombalı terör saldırısı

30.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:57

Edinilen son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi.

Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Son dakika! Afrin'de bombalı terör saldırısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Feyza Aktan Caner Cindoruk Neslihan Atagül Yasemin Özilhan
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Afrin'de bombalı terör saldırısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:56:45. #1.14#
title