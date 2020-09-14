Son Dakika | Afrin'de bombalı araç patladı: 9 ölü, 43 yaralı (2) Son dakika haberine göre ÖLÜ SAYISI 9'A, YARALI SAYISI 43'E YÜKSELDİHatay Valiliği, Afrin'deki bombalı araç saldırısında yaşamını yitirenlerin 9'a, yaralı sayısının ise 43'e yükseldiğini bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 9'A, YARALI SAYISI 43'E YÜKSELDİ

Hatay Valiliği, Afrin'deki bombalı araç saldırısında yaşamını yitirenlerin 9'a, yaralı sayısının ise 43'e yükseldiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (Kavva kavşağı) üzerinde meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde; 9 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 43 sivil şahsın ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."

HATAY,

Kaynak: DHA