Son Dakika | Afrin'de bombalı araç patladı: 9 ölü, 43 yaralı (2)
Son dakika haberine göre ÖLÜ SAYISI 9'A, YARALI SAYISI 43'E YÜKSELDİHatay Valiliği, Afrin'deki bombalı araç saldırısında yaşamını yitirenlerin 9'a, yaralı sayısının ise 43'e yükseldiğini bildirdi.
14.09.2020 23:24 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:29
ÖLÜ SAYISI 9'A, YARALI SAYISI 43'E YÜKSELDİ
Hatay Valiliği, Afrin'deki bombalı araç saldırısında yaşamını yitirenlerin 9'a, yaralı sayısının ise 43'e yükseldiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "14 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (Kavva kavşağı) üzerinde meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde; 9 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 43 sivil şahsın ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."
HATAY,
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Kaynak: DHA