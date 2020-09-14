Son dakika! Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika gündem haberi... Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Son dakika! Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı
14.09.2020 18:42 | Son Güncelleme: 14.09.2020 18:47

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri yaralıları çevrede bulunan hastanelere sevk ederken, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ediliyor.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Seki Yasemin Özilhan İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Çocuk Aydın Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika! Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 18:48:32. #1.15#
title