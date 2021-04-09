Son dakika: Afrikalı STK'ler, terörle mücadelede insan haklarının gözetilmesi çağrısında bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Afrika'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Sahel bölgesinde terörle mücadelede insan haklarının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Afrika'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Sahel bölgesinde terörle mücadelede insan haklarının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Cezayir, Burundi, Fildişi Sahili, Kamerun, Mali, Nijer, Çad ve Tunus'tan "Adli Müdahale Grubu/İmdat Afrika'da İşkence" platformu bünyesinde toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu, imzaladıkları ortak bildiride, Nijer'de Çadlı askerlerce 11 yaşındaki bir kız çocuğu ve biri hamile iki kadına tecavüz edilmesinin uluslararası insan hakları hukukunda çok ağır suç olarak kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada Mali'deki Bounti saldırısı da hatırlatılarak, Sahel'de terörle mücadele eden ülkelerin, göreve gönderdikleri silahlı kuvvetlerine insan hakları hukuku konusunda çok sıkı talimat vermesi gerektiği vurgulandı.

Mali ve Nijer'deki saldırılar

Nijer İnsan Hakları Ulusal Komisyonu (CNDH), 2 Nisan'da G5 Sahel Gücü bünyesinde görev yapan bazı Çadlı askerlerin Nijer'in Burkina Faso sınırına yakın Tera kentinde 11 yaşında bir kız çocuğu ve iki kadına tecavüz ettiğini duyurmuştu. Olayla ilgili 3 Çadlı asker gözaltına alınmıştı.

Mali'de ise Fransa, 3 Ocak'ta istihbarat üzerine silahlı teröristlere karşı Bounti köyünde hava operasyonu düzenlediklerini belirtmiş, bir düğünün hedef alındığı yönündeki iddiaları reddetmişti. Mali ordusu da Fransa'nın aktardığı bilgileri doğrulamıştı.

Ancak Birleşmiş Milletler (BM) soruşturma heyetinin tamamladığı raporda, hava saldırısında 19 sivilin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım