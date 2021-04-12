Son dakika... Afrikalı liderler kıtada aşı üretimini masaya yatırıyor

Son dakika haberleri... ADDİS Afrikalı liderler ve uluslararası örgüt temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişimde zorluk yaşayan kıtada aşı üretimi ve tedarikinin hızlanması için düzenlenen çevrim içi konferansta bir araya geldi.

ADDİS Afrikalı liderler ve uluslararası örgüt temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına erişimde zorluk yaşayan kıtada aşı üretimi ve tedarikinin hızlanması için düzenlenen çevrim içi konferansta bir araya geldi.

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshekedi, AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina ve Dünya Ticaret Örgütü Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala'nın katıldığı 2 günlük konferansta kıtanın aşı durumu masaya yatırılıyor.

Açılış konuşmasında "yeni dünya sağlık düzeni" için stratejik ortaklık çağrısı yapan AfB Komisyonu Başkanı Muhammed, "Afrika'nın aşıların klinik gelişimine katılmasını hızlandırmak hayati önemde." ifadesini kullandı.

Muhammed, aşının dağıtımında zorluklar olduğunu hatırlatarak, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) kıtanın ihtiyacının sadece 20'sini karşılayabileceğine işaret etti.

"Aşı eşitliği sadece iyi niyetle garanti altına alınamaz"

Afrika'nın aşı üretimini geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu dile getiren Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, "Aşı eşitliği sadece iyi niyetle garanti altına alınamaz." diye konuştu.

Kagame, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasının burada yapılacak üretimi daha da fazla "çekici" kılması gerektiğini söyledi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ise aşıya erişimdeki ve dağıtımdaki oransızlığa dikkati çekerek aşı geliştirmedeki kapasitenin artırılmasının büyük önem arz ettiğine değindi.

60 milyon istihdam yaratabilir

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu Genel Sekreteri Vera Songwe, aşı üretiminin kıtada 60 milyon kişiye istihdam yaratabileceğini belirterek, şırınga ve eldiven gibi çok sayıda malzemenin de Afrika'daki üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıtada Kovid-19 vakası sayısı vaka sayısı 4 milyon 387 bine yükselirken, 116 bin 15 kişi de salgından ötürü hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş