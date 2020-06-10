Son Dakika | Afrikalı futbolculardan Kovid-19 farkındalığı kampanyasına destek
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Son Dakika | Afrikalı futbolculardan Kovid-19 farkındalığı kampanyasına destek

Son dakika haberleri: Afrikalı birçok yıldız futbolcu, Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) kıta halkı arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı farkındalığı artırma kampanyasına katıldı.

Son Dakika | Afrikalı futbolculardan Kovid-19 farkındalığı kampanyasına destek
10.06.2020 22:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 22:37

Afrikalı birçok yıldız futbolcu, Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) kıta halkı arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı farkındalığı artırma kampanyasına katıldı.

CAF'tan yapılan açıklamaya göre, "Afrika'da güvende kalın" başlığıyla düzenlenen kampanyada #19KickupsAgainstCovid19 (Kovid-19'a karşı 19 top saydırma) etiketi kullanıldı.

Aralarında Mısır'dan Ahmed Hassan, Nijerya'dan Perpetua Nkwocha ile Joseph Yobo, Tunus'tan Karim Haggui, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Tresor Lualua'nın bulunduğu Afrikalı yıldız futbolcular, kampanyaya 19 top saydırarak çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak destek verdi.

Futbolcular, videolarda Afrikalılardan, maske giyerek ellerini sık sık yıkayıp, sosyal mesafeye dikkat ederek kendilerini Kovid-19'dan korumalarını istedi.

Kampanyayla virüsün yayılmasına karşı basit ve etkili önleyici tedbirlerin hatırlatılmasıyla toplumsal bilinci artırmak hedefleniyor.

Konuya ilişkin bir video paylaşan CAF Genel Sekreter Yardımcısı Anthony Baffoe, futbol sezonu askıya alınsa da Afrikalıların birlik içerisinde Kovid-19'la mücadele ettiğini kaydetti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 203 bin 899'a ulaştı. Virüs bulaşanlardan 5 bin 530'u yaşamını yitirdi, 91 bin 398'i iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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