Son Dakika | Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 693 bini geçti
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Son Dakika | Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 693 bini geçti

29.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:39
Son Dakika | Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 693 bini geçti

Bir son dakika haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 693 bin 626'ya yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 693 bin 626'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 63 bin 453 kişi hayatını kaybetti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 2 milyon 693 bin 626 kişide virüs tespit edildi.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 249 bin 456'sı iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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