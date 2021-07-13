Son Dakika | Afrika enerji sektörü, iklim değişikliği gerekçesiyle yatırımların durdurulmasından rahatsız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Afrika enerji sektörü, iklim değişikliği gerekçesiyle yatırımların durdurulmasından rahatsız

Son Dakika | Afrika enerji sektörü, iklim değişikliği gerekçesiyle yatırımların durdurulmasından rahatsız
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Afrika Enerji Odası (AEW), Batılı ülkelerin ve finans kurumlarının iklim değişikliğini bahane edip, kıtadaki enerji yatırımlarını geri çektiğini belirterek "Afrika'nın gaz ve petrol sektörünü boykot ederseniz Afrika da sizi boykot edecek.

Afrika Enerji Odası (AEW), Batılı ülkelerin ve finans kurumlarının iklim değişikliğini bahane edip, kıtadaki enerji yatırımlarını geri çektiğini belirterek "Afrika'nın gaz ve petrol sektörünü boykot ederseniz Afrika da sizi boykot edecek." açıklaması yaptı.

Kıtadaki büyük enerji şirketlerini şemsiyesi altında toplayan AEW'den yapılan yazılı açıklamada, petrol ve gaz endüstrisinin Afrika'nın gelişimine sağlayacağı katkılar açık olduğu halde, Batılı ülkelerin ve finans kurumlarının yatırımları durdurduğunu belirtildi.

Açıklamada, dış yardımların kesilmesi tehdidi ve çevreci örgütlerin çabalarıyla yatırımların sekteye uğratıldığı ileri sürülerek Nijerya, Senegal, Angola ve Kongo Cumhuriyeti'nde yatırım olanakları kolaylaştırılmasına rağmen bazı uluslararası örgütlerin yatırımları sonlandırma kararı verdiği kaydedildi.

Afrika'nın geçen yıl Çin'den 7, ABD'den 4 kat daha az karbon salınımı yaptığı vurgulanan açıklamada, Afrika'nın, iklim değişikliğinin bedelini ödememesi gerektiği ifade edildi.

"Afrika'nın gaz ve petrol sektörünü boykot ederseniz Afrika da sizi boykot edecek." denilen açıklamada, Afrika ülkelerinin, kıtaya yatırımları çelen bu uluslararası kuruluşlarla çalışmama yönünde teşvik edileceği aktarıldı.

AEW ayrıca Afrika'daki yatırımların durmasını isteyen Londra merkezli söylem nedeniyle kasımda Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak Afrika Petrol Haftası'na katılmayacaklarını ve Güney Afrika'da aynı tarihlerde kendi konferanslarını düzenleyeceklerini de duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli...
Güney Afrika'da iktidar partisi ANC, Zuma yanlısı isyancıları şiddete son vermeye çağırdı
Güney Afrika'da iktidar partisi ANC, Zuma yanlısı isyancıları şiddete son vermeye çağırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar İbrahim Aydemir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İlyas Tetik Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Melisa Döngel
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Afrika enerji sektörü, iklim değişikliği gerekçesiyle yatırımların durdurulmasından rahatsız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:19:41. #1.16#

title