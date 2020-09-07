Son Dakika: Afrika'da son 24 saatte 7 bin 890 Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Afrika'da son 24 saatte 7 bin 890 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika habere göre Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 305 bin 252'ye yükseldi.

Son Dakika: Afrika'da son 24 saatte 7 bin 890 Kovid-19 vakası tespit edildi
07.09.2020 07:43 | Son Güncelleme: 07.09.2020 07:46

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1 milyon 305 bin 252'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 890 artarak 1 milyon 305 bin 252'ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 226 artışla 31 bin 357'ye yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 14 bin 889 ölümle Güney Afrika, 5 bin 530 ölümle Mısır, 1556 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Vaka sayısı 638 bin 517 olan Güney Afrika'yı 99 bin 863 vaka ile Mısır ve 72 bin 394 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 1 milyon 40 bin 454 kişi ise iyileşti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Deniz Seki Deniz Akkaya Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Genç Kpss Kaza
Şu an buradasınız: Son Dakika: Afrika'da son 24 saatte 7 bin 890 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 07:48:46. #1.15#
title