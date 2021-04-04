Son dakika... Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 297 bini geçti

Gelen son dakika haberlerine göre Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 297 bini aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 297 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 113 bin 928 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısının 4 milyon 297 bin 439'a ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 852 bin 38'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Üçüncü dalga uyarısı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dün hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye aşı gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu