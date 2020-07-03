Son dakika! Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 28 artış Son dakika haberi... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bir haftada yüzde 28 artış gösterdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bir haftada yüzde 28 artış gösterdiğini açıkladı.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, 24-30 Haziran arasında kıtadaki 45 ülkede teyit edilmiş toplam 67 bin 77 yeni vakanın kaydedildiği belirtildi.

Toplamda yüzde 28'lik artışa denk gelen bu rakamın en büyük bölümünü Güney Afrika oluşturdu. Güney Afrika kıtadaki salgının merkezi olmayı sürdürürken, günlük ortalama 6 binin üzerinde vakayla kendi zirvesini kaydetti.

Aynı dönemde yüzde olarak en fazla artış gösteren ülkeler ise Seyşeller, Zambiya, Namibya, Botsvana, Malavi ve Angola oldu.

Kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 400 bini aşarken, ölü sayısı da 10 bini geçti.

Kaynak: AA