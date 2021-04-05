Son dakika... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 305 bini geçti
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Son dakika... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 305 bini geçti

Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Son dakika... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 305 bini geçti

Son dakika haberleri... Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 305 bin 210'a çıktı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 305 bin 210'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Kovid-19 nedeniyle kıtada 114 bin 131 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 305 bin 210'a ulaştığı kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 856 bin 441'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Nijerya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hükümetlere Kovid-19 salgınında kıtanın üçüncü dalgaya doğru ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şimdiye kadar Afrika'da 45'ten fazla ülkeye aşı gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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