Son dakika: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 140 bine yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 140 bine yaklaştı

22.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:12
Son dakika: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 140 bine yaklaştı

Son dakika haberler: Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 139 bin 497'ye yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 139 bin 497'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 110 bin 150 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 139 bin 497'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 698 bin 504'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm de Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 30'dan fazla ülkede kitlesel aşılama başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Aleyna Tilki Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 140 bine yaklaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:14:41. #1.16#
title