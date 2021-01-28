Son Dakika | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti
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Son Dakika | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

28.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:22
Son Dakika | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

Son dakika haberleri: Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 500 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 500 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde 88 bin 159 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 513 bin 152'ye yükselirken 2 milyon 984 bin 621 Kovid-19 hastası iyileşti.

Kıtada en fazla ölüm ve vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus ve Mısır'da tespit edildi.

İki ülke toplu aşılamaya başladı

Sahra Altı Afrika'da Seyşeller ve Morityus'ta toplu aşılamaya başlandı.

Afrika Birliği (AfB), kıta ülkelerine dağıtılması için farklı aşı firmalarından 270 milyon doz aşı satın alırken, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimi kapsamında kıtaya bu yıl 700 milyon aşı gelmesi planlanıyor.

Kitlesel bağışıklığın elde edilebilmesi için kıtadaki 1,3 milyar kişinin yüzde 60'ının aşılanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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