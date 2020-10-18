Son dakika... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 646 bini aştı
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Son dakika... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 646 bini aştı

18.10.2020 07:53 | Son Güncelleme: 18.10.2020 07:56
Son dakika... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 646 bini aştı

Son dakika haberi: Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 646 bini geçti.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 646 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 646 bin 896 oldu.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 622'ye ulaştı.

Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 18 bin 408 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 109, Fas'ta ise 2 bin 878 kişi hayatını kaybetti.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 702 bin 131'e ulaştı, bu ülkeyi 170 bin 911 vakayla Fas ve 105 bin 297 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 352 bin 639 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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