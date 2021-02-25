Son dakika: Afrika'da Kovid-19 ölüm oranı yüzde 2,7'ye çıktı
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Son dakika: Afrika'da Kovid-19 ölüm oranı yüzde 2,7'ye çıktı

25.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:27
Son dakika: Afrika'da Kovid-19 ölüm oranı yüzde 2,7'ye çıktı

Son dakika haberler... Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm oranının yüzde 2,7'ye yükseldiğini açıkladı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm oranının yüzde 2,7'ye yükseldiğini açıkladı.

Nkengasong, haftalık olağan basın toplantısında, kıtada geçen hafta 74 bin Kovid-19 vakası ve 2 bin 700 virüs kaynaklı ölüm kaydedildiğini söyledi.

Son bir ayda vaka sayılarının önceki aya göre azaldığını belirten Nkengasong, kıtadaki ölüm oranlarının ise hala küresel ortalamanın üzerine olduğunu belirtti.

Nkengasong, "Küresel ölüm oranı yüzde 2,2. Kıtaya baktığımızda önceki hafta yüzde 2,6 olan ölüm oranı geçen hafta yüzde 2,7'ye çıktı." dedi.

Güney Afrika, Senegal, Mısır ve Fas'ın da aralarında bulunduğu ülkelerde toplu aşılamanın başladığını hatırlatan Nkengasong, Gana'da ise aşılamanın bugün başlamasını beklediklerini dile getirdi.

Nkengasong, virüsün mutasyonlarına karşı hangi aşının etkili olduğuna ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Vaka sayısının 3 milyon 880 bini aştığı Afrika kıtası genelinde virüs nedeniyle 102 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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