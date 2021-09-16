Son dakika! Afrika'da 3 ayda 72 bin Kovid-19 bağlantılı ölüm kaydedildi - Haberler
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Son dakika! Afrika'da 3 ayda 72 bin Kovid-19 bağlantılı ölüm kaydedildi

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Son dakika! Afrika'da 3 ayda 72 bin Kovid-19 bağlantılı ölüm kaydedildi

Son dakika gündem haberine göre Afrika ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında bu yana en ölümcül dönemi geride bırakarak 3 ayda 72 bin ölüm kaydetti.

Afrika ülkeleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında bu yana en ölümcül dönemi geride bırakarak 3 ayda 72 bin ölüm kaydetti.

Afrika Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, kıtada salgının başından bu yana virüs kaynaklı yaklaşık 205 bin ölüm kaydedildiğini, bunun 72 bininin haziran, temmuz ve ağustosta görüldüğünü ifade etti.

Kıtada şu an Cezayir, Benin, Kenya, Tunus, Mısır, Morityus ve Somali'de 4. dalganın başladığını aktaran Nkengasong, Afrika'daki ölümlerin dünyadaki ölümlerin yüzde 4,4'ünü teşkil ettiğini belirtti.

Nkengasong, Güney Afrika, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'nın kıtadaki tüm vakaların yüzde 60'ından fazlasını meydana getirdiğine de dikkati çekti.

Africa CDC'ye göre kıtaya ulaşan aşı miktarı 167,5 milyon doza ulaşırken, şimdiye dek 122 milyon doz aşı yapıldı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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