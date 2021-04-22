Son dakika! Afrika Birliği, Somali'de cumhurbaşkanı ve hükümetin görev süresinin uzatılmasını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Afrika Birliği, Somali'de cumhurbaşkanı ve hükümetin görev süresinin uzatılmasını kınadı

Son dakika! Afrika Birliği, Somali'de cumhurbaşkanı ve hükümetin görev süresinin uzatılmasını kınadı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Afrika Birliği (AfB), Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasına tepki gösterdi.

Afrika Birliği (AfB), Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve hükümetin görev süresinin 2 yıl uzatılmasına tepki gösterdi.

AfB'den yapılan yazılı açıklamada, meclisin 12 Nisan'da federal hükümetin görev süresini uzatmasının endişe verici olduğu vurgulandı.

Meclis tarafından, 17 Eylül'deki seçim anlaşmasının yerine 12 Nisan kararıyla seçim tarihinin ertelendiğine dikkati çeken açıklamada, cumhurbaşkanı ve hükümetin görev süresinin uzatılması kınandı.

Alınan kararın ülkedeki barış ve güvenliği tehdit ettiği, Somali'nin yıllardır AfB desteğiyle elde ettiği kazanımları da sekteye uğratacağı vurgulandı.

Müzakereler sonuçsuz kaldı

Cumhurbaşkanı Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda oturmayı sürdürmesi, muhalefetin ve bazı eyalet liderlerinin tepkisini çekmişti.

Fermacu ve eyalet başkanları, geçen sene 17 Eylül'de Mogadişu'da bir araya gelerek seçim süreciyle ilgili anlaşmış ancak hükümetin açıkladığı federal seçim komisyonlarında doğan anlaşmazlıklar nedeniyle seçim takvimi belirlenememişti.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri, meclise gönderiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Pınar Deniz ailesinin koronavirüse yakalandığı günleri anlattı: O çaresizliği hiç unutmam
Pınar Deniz ailesinin koronavirüse yakalandığı günleri anlattı: O çaresizliği hiç unutmam
'Kısa çalışma ödeneği'nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
"Kısa çalışma ödeneği"nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! 'Kadına şiddete geçit yok' vurgusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Yanık'tan ilk açıklama geldi! "Kadına şiddete geçit yok" vurgusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cansu Dere Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Para Kripto Paralar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Afrika Birliği, Somali'de cumhurbaşkanı ve hükümetin görev süresinin uzatılmasını kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 22:16:31. #1.14#

title