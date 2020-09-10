Son dakika! Afganistan ve Taliban'ın barış görüşmeleri Cumartesi günü başlıyor
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Son dakika! Afganistan ve Taliban'ın barış görüşmeleri Cumartesi günü başlıyor

Son dakika politika haberi: Taliban, Afgan hükümeti ile barış görüşmelerinin Cumartesi günü başlayacağını açıklarken, Afgan hükümet yetkilisi müzakere heyetinin yarın Doha'ya hareket edeceğini dile getirdi.

Son dakika! Afganistan ve Taliban'ın barış görüşmeleri Cumartesi günü başlıyor
10.09.2020 21:46 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:50

Taliban, Afgan hükümeti ile barış görüşmelerinin Cumartesi günü başlayacağını açıklarken, Afgan hükümet yetkilisi müzakere heyetinin yarın Doha'ya hareket edeceğini dile getirdi.

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmelerin Cumartesi günü başlaması bekleniyor. Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, görüşmelerin Cumartesi günü başlayacağını ifade ederken, bir Afgan yetkilisi ise hükümet müzakerecilerinin Taliban ile gerçekleştirilecek barış görüşmeleri için yarın Doha'ya gitmek için ülkeden ayrılması beklendiğini dile getirdi. Afgan hükümeti müzakere heyeti üyesi Hafız Mansur yaptığı açıklamada, "Doha'ya gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği ifade edildi" dedi.

Güvenlik Konseyi Sözcüsü Javid Faisal yaptığı açıklamada, "Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin müzakere heyeti, Cumhurbaşkanı Eşref Ghani'nin talimatı üzerine Taliban ile doğrudan barış müzakerelerine başlamak için yarın Doha'ya gidecek" dedi.

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri, ABD desteği ile gerçekleştirilen esir değişimi nedeniyle 6 ay ertelenmişti. Bu süreçte Taliban bin Afgan askerini, Afgan hükümeti ise 5 bin Taliban mensubunu serbest bıraktı. - KABİL

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Kaynak: İHA

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