Son Dakika | Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karzai'den "ABD'nin Afganistan'da başarısız olduğu" vurgusu
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Son Dakika | Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karzai'den "ABD'nin Afganistan'da başarısız olduğu" vurgusu

Son Dakika | Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Karzai'den 'ABD'nin Afganistan'da başarısız olduğu' vurgusu
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ABD'nin Afganistan'daki aşırılıkla mücadele etmek ve savaşla boğuşan ülkesine istikrar getirmek için geldiğini ancak yaklaşık 20 yılın ardından her iki konuda da başarısız olarak ülkeden ayrıldığını söyledi.

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ABD'nin Afganistan'daki aşırılıkla mücadele etmek ve savaşla boğuşan ülkesine istikrar getirmek için geldiğini ancak yaklaşık 20 yılın ardından her iki konuda da başarısız olarak ülkeden ayrıldığını söyledi.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmesine haftalar kala, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'e (AP) konuşan Karzai, ülkesindeki aşırılığın en yüksek seviyede bulunduğunu ve 20 yıl önce aşırılıkla mücadele etmek ve istikrar getirmek gibi amaçlarla gelen koalisyon güçlerinin arkalarında bir facia bırakarak başarısız olduklarını ifade etti.

Karzai, Afganlar olarak tüm başarısızlıklarının bilincinde olduklarını ancak tam da bu sebeple ülkesine gelen büyük güçlerin Afganları rezalet ve felaket içinde bıraktıklarını vurguladı.

Afganistan'da görevde olduğu 13 yıl boyunca ABD ile sorunlu bir ilişkisi olan Karzai, Afganların barış için birleşerek gelecekleri için sorumluluk almaları gerektiğini belirterek birliklerin ülkesinden çekilmesini istedi.

Barış görüşmeleri

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganlar arası müzakereler Katar'ın başkenti Doha'da başlamıştı.

Görüşmelerden gözle görülür bir sonuç elde edilmeden Şubat 2021'de müzakereler kaderine terk edilmişti.

Müzakerelerin belirsizliği sürerken bu sefer de görüşmelerin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı ancak birkaç gün sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığınca, 24 Nisan-4 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan Barış Süreci İstanbul Konferansı'nın ertelendiği bildirilmişti.

Bu arada, bir yandan müzakerelerin belirsizliği sürerken diğer yandan da yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasından kısa bir süre sonra Amerikan ordusu çekilmenin yüzde 44'ünü tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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