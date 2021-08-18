Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR
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Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR

Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre TALİBAN'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye gelen aileler yaşadıklarını anlattı.

TALİBAN'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye gelen aileler yaşadıklarını anlattı.

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirdi. Bu süreçte çok sayıda kişi Afganistan'dan kaçtı. Kaçak yollarla Türkiye'ye gelen Afganistanlılar yaşadıklarını ve ülkede olan biteni anlattı. 1.5 ayını Türkiye'ye gelmek için yolda geçiren Şerife Mustafavi, "İran üzerinden Van'dan Türkiye'ye giriş yaptım, 2 haftadır Türkiye'deyim. Türkiye'ye gelmem 1.5 ay sürdü. Eşim orada mühendisti burada tekstil atölyesinde çalışıyor. Taliban geldi, bizim evimizi aldı. Biz de kaçtık. Taliban'dan korktum. Her şeyimi bırakıp buraya kaçtım, çok zor ama mecburdum. Eğer rahat yaşayabilirsek Afganistan'da geri giderim. Taliban 17 yaşlarındaki kızları kaçırıp Pakistan'a götürüyor. Evli olmayan kızları gelip götürüyor. Taliban 'Biz cihad yapıyoruz kızlarınızı vereceksiniz' diyor. Kızı vermek istemezse aile, onları öldürüyor. Bir erkek sakalını keserse, sorgusuz sualsiz öldürüyor" dedi.

'RÖPORTAJ İÇİN BAŞÖRTÜSÜ TAKTIM, TELEVİZYONDA BAŞÖRTÜSÜZ GÖRÜRSE BİZİ ÖLDÜRÜR"

Pervin Azizi, "Biz kaçak geldik. 4 senedir burada yaşıyoruz. Türkiye'de hayat çok zor geçiyor, teyzem kocasını bırakıp geldi. Kadınlara çalışma izni yok. Kadınlara hak yok. Teyzem de kadın hakları için kaçtı. Taliban kapılara gelip kadınları 13-18 yaşındakı kızları alıp tecavüz ediyor. Gelmeyen kızları veya ailesini öldürüyor. Biz şu an bu röportaj için başörtüsü taktık, eğer olur da deport edilirsek, Taliban bizi televizyonda baş örtüsüz görürse bizi öldürür" şeklinde konuştu.

2 sene önce Türkiye'ye gelen 20 yaşındaki İhsan Ahmedi, "Benim ailem de Türkiye'ye geliyor. Ben onlara dedim ki 'Neden geliyorsunuz buraya girişler kapalı' onlar da bana dedi ki 'Yolda ölsem de Taliban'ın elinde ölmem?. Ben bu dövmeleri Türkiye'de yaptırdım. Şu an Afganistan'a gidersem kolumu keser. Bizim şehrimizde kızlarının kaçırılmasına izin vermeyen 5-6 aile öldürülmüştü" dedi.

Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR
Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR
Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR
Son dakika haberi: AFGANİSTAN'DAN KAÇAN AİLELER; TALİBAN KIZLARIMIZI KAÇIRIYOR, KARŞI GELENİ ÖLDÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taliban Sözcüsü, Kabil'de basına konuştu: (2)
Taliban Sözcüsü, Kabil'de basına konuştu: (2)
Taliban Sözcüsü Kabil'de basına konuştu (1)
Taliban Sözcüsü Kabil'de basına konuştu (1)
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