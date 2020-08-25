Son Dakika: Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü
Son dakika habere göre Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetin Şakrek ilçe merkezindeki askeri karakola Taliban tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
25.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:37
Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetin Şakrek ilçe merkezindeki askeri karakola Taliban tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Gor Valiliği Sözcüsü Arıf Abir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Şahrak ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Abir, saldırıda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.
Abir, saldırı sonrası militanların söz konusu karakolun kontrolünü sağladıklarını kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
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Kaynak: AA