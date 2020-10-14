Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırısında 6 güvenlik görevlisi öldü
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Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırısında 6 güvenlik görevlisi öldü

14.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 14.10.2020 12:12
Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırısında 6 güvenlik görevlisi öldü

Bir son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlediği saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Baglan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Başarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Baglan'ın Guzergah-i Nur ilçe merkezine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Başarat, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Başarat, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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