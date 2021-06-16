Son dakika: Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü
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Son dakika: Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü

Son dakika: Afganistan'da Taliban saldırısında 5 güvenlik görevlisi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın Bamyan vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Bamyan vilayetindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Bamyan Valisi Sayed Enver Rahmeti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, militanların, Bamyan'ın Kuhmerd ilçesinin İşpişte bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rahmeti, saldırıda 5 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 1 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirtti.

Vali Rahmeti, saldırının ardından çıkan çatışmada, Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 9 askerin öldüğü iddia edildi.

Ülkede bir yandan barış sürecinin belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayısta 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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