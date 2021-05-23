Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü
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Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü

Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 4 korucu öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 4 korucu hayatını kaybetti.

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, militanların, Badahşan'ın Drayim ilçesine bağlı Nev Abad bölgesindeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 4 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Nazari, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Nazari, militanların, Badahşan'ın Varduç ilçesine de silahlı saldırı düzenlediğini ve saldırının geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan Taliban ile hükümet güçlerinin saldırıları devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede, şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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