Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırısında 4 asker hayatını kaybetti Son dakika haberi: Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Haşrud ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA