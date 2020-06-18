Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırısında 4 asker hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.
18.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:17
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinin Haşrud ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Haşrud ilçesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.
Açıklamada, saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiği kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA