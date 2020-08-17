Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 3 güvenlik görevlisi öldü Son dakika gündem haberi... Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin Murgab ilçesindeki polis karakoluna yönelik silahlı saldırısında 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin Murgab ilçesindeki polis karakoluna yönelik silahlı saldırısında 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Murgab ilçe Emniyet Müdürü Cuma Han Sıddıki, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanların, Murgab ilçe emniyet müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Sıddıki, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA