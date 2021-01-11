Son dakika: Afganistan'da Taliban saldırısında 2 kişi öldü
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Son dakika: Afganistan'da Taliban saldırısında 2 kişi öldü

11.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:15
Son dakika: Afganistan'da Taliban saldırısında 2 kişi öldü

Son dakika haberler... Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların Devlet Abad ilçe merkezinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Yuriş, saldırıda bir güvenlik görevlisi ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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