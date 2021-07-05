Son Dakika | Afganistan'da Taliban saldırısında 11 asker hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Çeşt ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda 11 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Çeşt ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda 11 asker hayatını kaybetti.

Çeşt İlçesi Kaymakamı Rahmuddin Serverzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçenin Tegab Gaze bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 11 Afgan askerinin yaşamını yitirdiğini, 5 askerin yaralandığını ifade eden Serverzey, saldırının ardından çıkan çatışmada 10 militanın öldürüldüğünü, 5 militanın da yaralandığını belirtti.

Herat İl Şura Vekili Vekil Ahmet Keruhi ise saldırıda 16 askerin öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıdaysa Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Badahşan, Tahar, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre son 2 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe şu an kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise bu rakamın 153 olduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini savunuyor.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırı yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat