Son dakika... Afganistan'da Taliban saldırısı: 14 ölü
Gelen son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 13 korucu ile 1 asker hayatını kaybetti.
20.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 20.08.2020 09:06
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 13 korucu ile 1 asker hayatını kaybetti.
Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin ilçesinin Lala Guzer köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Saldırıda 13 korucu ile 1 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Esir, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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Kaynak: AA