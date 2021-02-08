Son dakika! Afganistan'da Taliban, polis karakoluna saldırdı: 5 ölü
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Son dakika! Afganistan'da Taliban, polis karakoluna saldırdı: 5 ölü

08.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:47
Son dakika! Afganistan'da Taliban, polis karakoluna saldırdı: 5 ölü

Son dakika haber... Taliban militanlarının, Afganistan'ın Badgis vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Badgis vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Badgis İl Şura Vekili Muhammed Nasır Nazari, yaptığı açıklamada, militanların, Badgis'in AB Kemeri ilçesindeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Nazari, 3 polisin ise yaralandığını belirtti.

Nazari, bölgeye destek gücünün ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Diğer yandan militanların sabah saatlerinde Gor vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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