Son dakika: Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab Valisi Nakibullah Faik, basına yaptığı açıklamada, militanların Faryab'ın Hoca Sebzpoş ilçesindeki askeri karakola saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, birkaç askerin ise Taliban'a esir düştüğünü ifade eden Faik, çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini belirtti.

Vali Faik, çatışmanın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir taraftan Taliban saldırıları devam ederken diğer yandan ülkedeki şiddeti sonlandırmak amacıyla Afganistan müzakere heyeti, Katar'ın başkenti Doha'da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat