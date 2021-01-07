Son dakika: Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

07.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:38
Son dakika: Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

Son dakika haberlerine göre Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Uruzgan Valisi Muhammed Ömer Şirzad, basına yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan'ın Trinkot şehrindeki 2 polis karakoluna eş zamanlı saldırı düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5'inin de yaralandığını ifade eden Şirzad, ayrıca 11 militanın öldürüldüğünü, 14 militanın da yaralandığını belirtti.

Vali Şirzad, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Güven Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 16:41:04. #1.15#
title