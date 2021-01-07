Son dakika: Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Uruzgan Valisi Muhammed Ömer Şirzad, basına yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan'ın Trinkot şehrindeki 2 polis karakoluna eş zamanlı saldırı düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5'inin de yaralandığını ifade eden Şirzad, ayrıca 11 militanın öldürüldüğünü, 14 militanın da yaralandığını belirtti.

Vali Şirzad, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat