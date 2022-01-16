Son dakika! Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Son dakika! Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'in Bagrami ilçesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Bagrami ilçesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Mubin Han, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Bagrami ilçesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda bir çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Han, dört Taliban mensubunun yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları arttı.

Daha önce Taliban'a karşı yapılan benzer saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Apartman dairesine 'kaçak göçmen' baskını: 10 gözaltı

Apartman dairesine 'kaçak göçmen' baskını: 10 gözaltı
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'in Bagrami ilçesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırıda bir çocuk hayatını kaybetti.

title