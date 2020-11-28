Son dakika haber: Afganistan'da saldırı hazırlığındaki Taliban'a operasyon: 13 ölü
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Son dakika haber: Afganistan'da saldırı hazırlığındaki Taliban'a operasyon: 13 ölü

28.11.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:10
Son dakika haber: Afganistan'da saldırı hazırlığındaki Taliban'a operasyon: 13 ölü

Son dakika haberler: Afganistan'ın Badgis vilayetinde kontrol noktalarına saldırı hazırlığı yapan Taliban militanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi öldü.

Afganistan'ın Badgis vilayetinde kontrol noktalarına saldırı hazırlığı yapan Taliban militanlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi öldü.

Afganistan'ın Badgis vilayetine bağlı AB Kamari ilçesinde ordu sözcüsü Abdul Latif Sultan yaptığı açıklamada, bölgede bir araya gelen Taliban militanlarına güvenlik güçlerinin havadan operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi. Sözcü Sultan, ilçenin Kokchael bölgesinde Taliban militanlarının güvenlik kontrol noktalarına yönelik saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek gerçekleştirilen operasyon ile en az 13 isyancının öldürüldüğünü aktardı. Sultan, grubun komutanı Molla Aminullah'ın da operasyonda öldürülenler arasında olduğunu belirtti.

Başkenti Kabil'in 555 kilometre kuzeybatısındaki Badghis vilayetinin bazı kısımlarında kontrolü elinde bulunduran Taliban militanlarından şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.

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-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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