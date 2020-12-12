Son dakika: Afganistan'da roketli saldırı: 1 ölü
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Son dakika: Afganistan'da roketli saldırı: 1 ölü

12.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:37
Son dakika: Afganistan'da roketli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah roket saldırısı oldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah roket saldırısı oldu. Roketli saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, iki roketin ise yerleşim bölgesine isabet ettiğini belirterek 1 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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