Son dakika: Afganistan'da roketli saldırı: 1 ölü

Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah roket saldırısı oldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah roket saldırısı oldu. Roketli saldırıda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, iki roketin ise yerleşim bölgesine isabet ettiğini belirterek 1 kişinin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı