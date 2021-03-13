Son dakika: Afganistan'da polis karakoluna bombalı saldırının bilançosu netleşti: 7 ölü, 51 yaralı
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Son dakika: Afganistan'da polis karakoluna bombalı saldırının bilançosu netleşti: 7 ölü, 51 yaralı

13.03.2021 22:30 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:48
Son dakika: Afganistan'da polis karakoluna bombalı saldırının bilançosu netleşti: 7 ölü, 51 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın Herat vilayetinde polis karakoluna yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin resmi açıklamaya göre, 6 sivil ve bir polis yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Herat vilayetinde polis karakoluna yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin resmi açıklamaya göre, 6 sivil ve bir polis yaşamını yitirirken, 51 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde gece saatlerinde polis karakolu yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilmişti. Herat Valisi Sayed Abdul Wahid Qatali tarafından saldırıya ilişkin yapılan resmi açıklama ile saldırının bilançosu netleşti. Qatali tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 3'ü çocuk ve 1'i polis olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılardan 8'inin çocuk, 8'inin de polis olduğu kaydedildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki 15 evin ve dükkanların hasar gördüğünü aktaran Vali Qatali, enkaz altında mahsur kalanlar olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz kimse üstlenmezken, yerel yetkililer Taliban'ı suçladı. Ülkede yıllardır devam eden şiddetin sonlandırılması kapsamında Afganistan hükümeti ve Taliban heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da başlatılan görüşmeler devam ediyor.

(Sultan Faizy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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