Son dakika! Afganistan'da patlamada 7 sivil öldü
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Son dakika! Afganistan'da patlamada 7 sivil öldü

Son dakika haberi... Afganistan'ın Gazne vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivil hayatını kaybetti.

Son dakika! Afganistan'da patlamada 7 sivil öldü
23.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:31

Afganistan'ın Gazne vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivil hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazada, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Çagatu ilçesine bağlı Dere-i Kıyak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Cumazada, patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Kaynak: AA

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